Жителей Башкирии ждет четырехдневная рабочая неделя

Приход апреля в Башкирии ознаменуется началом короткой рабочей недели. Об этом напоминает Минтруд республики.
Жители региона, трудящиеся по графику 5/2, отработают всего четыре дня — с 1 по 4 апреля, а затем снова уйдут на заслуженные выходные.
Напомним, что сегодня, 31 марта, в Башкирии является выходным днем. Это связано с празднованием накануне мусульманского праздника Ураза-байрам. Из-за того, что он выпал на воскресенье, 30 марта, было принято решение перенести его на ближайший понедельник.
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