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Жителей Башкирии ждет четырехдневная рабочая неделя

В Башкирии начался дополнительный выходной день.
Источник: Комсомольская правда

Приход апреля в Башкирии ознаменуется началом короткой рабочей недели. Об этом напоминает Минтруд республики.

Жители региона, трудящиеся по графику 5/2, отработают всего четыре дня — с 1 по 4 апреля, а затем снова уйдут на заслуженные выходные.

Напомним, что сегодня, 31 марта, в Башкирии является выходным днем. Это связано с празднованием накануне мусульманского праздника Ураза-байрам. Из-за того, что он выпал на воскресенье, 30 марта, было принято решение перенести его на ближайший понедельник.

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