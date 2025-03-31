Жителей Башкирии ждет четырехдневная рабочая неделя

Напомним, что сегодня, 31 марта, в Башкирии является выходным днем. Это связано с празднованием накануне мусульманского праздника Ураза-байрам. Из-за того, что он выпал на воскресенье, 30 марта, было принято решение перенести его на ближайший понедельник.