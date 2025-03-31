Стали известны подробности гибели сотрудника автозаправки в Камышлове, где произошел взрыв

Стало известно, что вскоре после взрыва на АЗС заправщик 1972 года рождения почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Он скончался в больнице. «Каких-либо телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть мужчины, на его теле не обнаружено. По предварительной информации, смерть гражданина связана с имевшимся у него заболеванием», — отмечается в сообщении.