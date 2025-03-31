Стали известны подробности гибели сотрудника автозаправки в Камышлове, где произошел взрыв

Следователи и полиция выясняют обстоятельства и причины гибели сотрудника автозаправки в Камышлове, где накануне произошел взрыв. Не исключается версия, что мужчина умер от имеющегося у него заболевания, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.
Стало известно, что вскоре после взрыва на АЗС заправщик 1972 года рождения почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Он скончался в больнице. «Каких-либо телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть мужчины, на его теле не обнаружено. По предварительной информации, смерть гражданина связана с имевшимся у него заболеванием», — отмечается в сообщении.
Напомним, что взрыв на АЗС по ул. Северной произошел накануне, 30 марта, вечером. По предварительным данным, причиной могло стать скопление газов в подвальном помещении станции. Само здание не эксплуатировалось. «По имеющейся предварительной информации, каких-либо коммуникаций газового оборудования к строению, в котором произошел хлопок, не было подключено. В указанном помещении хранились использованные газовые баллоны», — уточнил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Расследование продолжается.