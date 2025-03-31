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Раскрыты новые данные о стрелке из Мурманска

Стрельбу в Мурманске устроил 43-летний Владислав Завгородний, который является сотрудником ФГУП «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: Соцсети

Мужчина жил в том же доме, с крыши которого стрелял по людям вечером 30 марта. На него зарегистрирован карабин «Вепрь» и гладкоствольное ружье МР-27, отмечает Telegram-канал Shot.

Завгородний не судим, привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. В ходе штурма он получил тяжелое ранение, сейчас врачи борются за его жизнь.

Стрельба в Мурманске произошла вечером 30 марта. Преступник обстрелял окна соседних домов, а потом перенес огонь на прибывших сотрудников правоохранительных органов.