В Волгограде мошенники клеят на электросамокаты поддельные QR-коды

Этот вид мошенничества представляет серьезную угрозу, так как выглядит легитимно и не вызывает у пользователей подозрения, в результате чего они передают свои данные преступникам. С учетом растущей популярности аренды электротранспорта в крупных городах количество потенциальных жертв может значительно увеличиться.
Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными в весенний и летний сезоны, когда аренда самокатов и велосипедов становится более распространенной. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно проверять источник QR-кода и не вводить лишние данные. Если после сканирования кода вас просят предоставить больше информации, чем обычно, это должно насторожить.
Также рекомендуется использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его, чтобы защитить свои устройства от киберугроз. Схема с поддельными QR-кодами подчеркивает креативность современных мошенников, поэтому для защиты своих данных важно сохранять бдительность и следовать простым правилам безопасности.