В Волгограде мошенники клеят на электросамокаты поддельные QR-коды

Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными в весенний и летний сезоны, когда аренда самокатов и велосипедов становится более распространенной. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно проверять источник QR-кода и не вводить лишние данные. Если после сканирования кода вас просят предоставить больше информации, чем обычно, это должно насторожить.