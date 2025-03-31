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В Волгограде мошенники клеят на электросамокаты поддельные QR-коды

Злоумышленники наклеивают на арендные транспортные средства фальшивые QR-коды, которые внешне сложно отличить от оригинальных. При сканировании такого кода пользователи попадают на фишинговый сайт, где их просят ввести личные данные, включая информацию о банковских картах и учетных записях.

Этот вид мошенничества представляет серьезную угрозу, так как выглядит легитимно и не вызывает у пользователей подозрения, в результате чего они передают свои данные преступникам. С учетом растущей популярности аренды электротранспорта в крупных городах количество потенциальных жертв может значительно увеличиться.

Специалисты рекомендуют быть особенно внимательными в весенний и летний сезоны, когда аренда самокатов и велосипедов становится более распространенной. Чтобы избежать неприятных ситуаций, важно проверять источник QR-кода и не вводить лишние данные. Если после сканирования кода вас просят предоставить больше информации, чем обычно, это должно насторожить.

Также рекомендуется использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять его, чтобы защитить свои устройства от киберугроз. Схема с поддельными QR-кодами подчеркивает креативность современных мошенников, поэтому для защиты своих данных важно сохранять бдительность и следовать простым правилам безопасности.