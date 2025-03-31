В Иркутской области восемь жителей потеряли три миллиона за три дня

Не менее печальна судьба 58-летнего повара из Куйтунского района, лишившегося 10 тысяч рублей, и 50-летнего инженера из Бодайбо. Последнему хитрые аферисты, назвавшись сотрудниками финансового мониторинга, внушили, что на его имя пытаются оформить кредит. В результате мужчина «спас» свои сбережения, переведя 385 тысяч рублей мошенникам.