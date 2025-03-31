В Иркутской области восемь жителей потеряли три миллиона за три дня

Жители Иркутской области вновь стали жертвами коварных аферистов. Всего за три дня восемь человек потеряли около трех миллионов рублей, поверив сладким обещаниям телефонных мошенников. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД региона. Самой крупной потерей стала история 32-летней жительницы Черемхово. Доверчивая женщина перевела мошенникам, представившимся брокерами, целых 2,8 миллиона рублей.
— Забрать «заработанные проценты» не удалось — лжеинвесторы перестали выходить на связь. Суммарно она потеряла 2,8 млн рублей, — поделились правоохранители.
Не менее печальна судьба 58-летнего повара из Куйтунского района, лишившегося 10 тысяч рублей, и 50-летнего инженера из Бодайбо. Последнему хитрые аферисты, назвавшись сотрудниками финансового мониторинга, внушили, что на его имя пытаются оформить кредит. В результате мужчина «спас» свои сбережения, переведя 385 тысяч рублей мошенникам.