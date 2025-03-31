4-летний малыш пострадал в ДТП с «Грантой» и Mazda в Самарской области 30 марта

Полицейские уточнили: 86-летний пенсионер на «Гранте» ехал по Молодогвардейскому переулку. Около дома № 12б при повороте налево не уступил и столкнулся с Mazda 6 с 30-летней женщиной за рулем.
Далее она вылетела с проезжей части и влетела в световую опору. Госпитализировали ее 4-летнего пассажира. Владелец отечественной легковушки самостоятельно обратился за помощью в медучреждение.
Всего 30 марта в губернии зарегистрировали четыре ДТП с семью пострадавшими и погибшим. Также выявили 380 нарушений ПДД. В тот же день в области столкнулись две Kia Rio. На месте происшествия скончалась 39-летняя женщина.