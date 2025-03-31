В Лиде горела квартира: спасли трех человек, эвакуировали шестерых

30 марта в 18.43 житель многоэтажки по улице Гастелло в Лиде сообщил спасателям, что в одном из подъездов горит квартира. Четыре пожарных расчета немедленно направились на место ЧП.
Как выяснилось, в квартире проживает 55-летняя женщина. Накануне соседи видели ее в компании двух знакомых.
В комнате рядом с горящей спасатели обнаружили в бессознательном состоянии трех человек: хозяйку и двух гостей — 59-летнего мужчину и 59-летнюю женщину. Работники МЧС вынесли их на чистый воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. В тяжелом состоянии пострадавшие госпитализированы.
В то же время спасатели организовали эвакуацию жильцов из расположенных выше квартир. Из опасной зоны вывели на улицу 6 человек, в том числе одного ребенка. Медицинская помощь жильцам не потребовалась, после проветривания они смогли вернутся домой.
Спасатели ликвидировали пожар. Вероятнее всего, к нему привело неосторожное обращение с огнем при курении.