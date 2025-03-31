В Мстиславле при пожаре в частном доме погиб мужчина

Информация о пожаре в доме по ул. Некрасова поступила спасателям 30 марта в 23.18. Прибывшие на место работники МЧС установили, что огонь охватил внутренние помещения и кровлю дома, создалось плотное задымление. Соседи рассказали, что внутри может находиться человек.