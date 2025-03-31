В Мстиславле при пожаре в частном доме погиб мужчина

Информация о пожаре в доме по ул. Некрасова поступила спасателям 30 марта в 23.18. Прибывшие на место работники МЧС установили, что огонь охватил внутренние помещения и кровлю дома, создалось плотное задымление. Соседи рассказали, что внутри может находиться человек.
В ходе аварийно-спасательных работ на кровати в одной из горящих комнат работники МЧС обнаружили погибшего хозяина дома, мужчину 1966 года рождения.
В результате пожара уничтожено 30 кв.м кровли, повреждено 5 кв.м перекрытия, а также пострадало имущество внутри жилого помещения.
Причина возникновения пожара устанавливается. Не исключено, что к трагедии привело неосторожное обращение с огнем при курении хозяина.
Следует отметить, что 9 октября 2024 года этот гражданин обращался в больницу с термическим ожогом тела, полученным по месту жительства. Эти травмы он получил из-за неосторожного обращения с огнем при курении.