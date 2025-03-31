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В Хомутово под Иркутском остаются подтопленными 44 участка

За сутки удалось отвести воду с четырех дворов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ситуация с подтоплениями в регионе остается под пристальным контролем губернатора Игоря Кобзева. В селе Хомутово Иркутского района вода пока не сошла с 44 придомовых территорий, хотя за последние сутки удалось осушить четыре двора. Жилье местных жителей, к счастью, не пострадало — подтопленных домов нет.

— В ликвидации последствий подтопления задействованы 13 человек, три единицы техники, шесть мотопомп. Хочу еще раз выразить признательность всем, кто оказывал помощь жителям пострадавших территорий. Ваше неравнодушие и участие дорогого стоят, — написал в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Погода вновь готовит испытание — синоптики прогнозируют резкое потепление без похолоданий на этой неделе. Это может привести к новым подтоплениям низинных участков. Все экстренные службы приведены в состояние полной готовности, дорожные рабочие также находятся в режиме ожидания.