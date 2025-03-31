В Хомутово под Иркутском остаются подтопленными 44 участка

Ситуация с подтоплениями в регионе остается под пристальным контролем губернатора Игоря Кобзева. В селе Хомутово Иркутского района вода пока не сошла с 44 придомовых территорий, хотя за последние сутки удалось осушить четыре двора. Жилье местных жителей, к счастью, не пострадало — подтопленных домов нет.