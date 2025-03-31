Депутат горсовета Уфы Рустам Мукаев погиб в ДТП

Рустам Мукаев родился в 1982 году в Уфе. Избирался в горсовет третьего, четвертого и пятого созывов, состоял в постоянной комиссии по связям с общественностью, охране прав и свобод граждан и правовым вопросам. В ООО «СП “Инициатива”» на посту заместителя гендиректора курировал юридические вопросы.