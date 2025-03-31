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Депутат горсовета Уфы Рустам Мукаев погиб в ДТП

В ДТП на Западном обходе Уфы погиб депутат уфимского горсовета от «Единой России», замгендиректора ООО «Строительное предприятие “Инициатива”» Рустам Мукаев, сообщил телеканал UTV. Пресс-служба горсовета выпустила некролог в память о депутате.

Источник: Коммерсантъ

Авария случилась вечером 28 марта. По данным Госавтоинспекции, Lexus, пассажиром которого был господин Мукаев, столкнулся с грузовиком Howo. Депутат скончался на месте, водителей автомобилей доставили в больницу.

Рустам Мукаев родился в 1982 году в Уфе. Избирался в горсовет третьего, четвертого и пятого созывов, состоял в постоянной комиссии по связям с общественностью, охране прав и свобод граждан и правовым вопросам. В ООО «СП “Инициатива”» на посту заместителя гендиректора курировал юридические вопросы.