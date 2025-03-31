Поджог могил военкора Федорчака и героев СВО — возбуждено уголовное дело

В ночь на 31 марта в Нижнегорском районе Крыма вандалы подожгли могилы военкора Александра Федорчака и еще трех бойцов спецоперации, сообщал ранее в понедельник глава администрации района Антон Кравец.
«По поручению исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Евгения Руднева возбуждено уголовное дело по факту повреждения воинского захоронения», — сказано в сообщении Следкома.
Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, сигнал о возгорании на кладбище поступил правоохранителям в ночь на 31 марта. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. К моменту приезда полицейских огонь повредил могильные кресты и уничтожил венки на нескольких захоронениях.
Ход расследования взят под контроль прокурором Крыма, уточнили в надзорном ведомстве республики.
«Прокуратура Республики Крым контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту надругательства над местами захоронений», — сказано в сообщении ведомства.
Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельств преступления и лица, причастные к его совершению.
24 марта на территории ЛНР при артиллерийском обстреле со стороны ВСУ погибли трое российских журналистов: военный корреспондент МИЦ «Известия» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Корреспондент телеканала «Звезда» Никита Гольдин, находившийся вместе с ними, получил тяжелые ранения. Массированный обстрел начался, когда журналисты ехали на съемки репортажа. По автомобилю было выпущено два реактивных кассетных снаряда из американской РСЗО HIMARS.