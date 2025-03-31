ДТП с 51 пострадавшим в Минске: водителю автобуса предъявлено обвинение

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что пострадавшие после ДТП были доставлены в несколько минских больниц — № 2, 5, 6, 10, БСМП, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, а также РНПЦ травматологии и ортопедии. У пассажиров диагностированы сочетанные травмы — черепно-мозговые, переломы, ушибы, рваные раны, ссадины.