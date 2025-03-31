ДТП с 51 пострадавшим в Минске: водителю автобуса предъявлено обвинение

По данным ведомства, главное следственное управление СК завершило установление обстоятельств аварии, которая произошла 16 апреля минувшего года на Смиловичском тракте. Тогда пострадали десятки пассажиров автобуса, из которых у девятерых телесные повреждения были отнесены к тяжким.
Удалось выяснить, что водитель автобуса нарушил ряд пунктов Правил дорожного движения, в том числе управлял транспортным средством без очков при наличии соответствующей отметки в медицинской справке.
В комитете уточнили, что мужчина, водительский стаж которого составляет более 37 лет, признался: он всегда садился за руль без очков.
В рамках расследования было проведено большое количество сложных экспертиз — свыше 150, следователи допросили порядка 60 человек.
Водителю автобуса предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса (нарушение правил дорожного движения, лицом управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений). При этом мужчина свою вину не признает, заявляя, что не помнит обстоятельств аварии.
Кроме того, предприятию «Минсктранс» внесено представление: ему рекомендовано тщательнее контролировать перевозки пассажиров, предписано разработать меры для повышения ответственности водителей при выполнении своей работы.
Ранее в Министерстве здравоохранения сообщали, что пострадавшие после ДТП были доставлены в несколько минских больниц — № 2, 5, 6, 10, БСМП, РНПЦ неврологии и нейрохирургии, а также РНПЦ травматологии и ортопедии. У пассажиров диагностированы сочетанные травмы — черепно-мозговые, переломы, ушибы, рваные раны, ссадины.