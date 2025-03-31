Неизвестные хулиганы стреляли по окнам квартиры и автомобиля во Владивостоке

13 марта в 8:39 кто-то расстрелял окно первого этажа на Нейбута, 61, предположительно из пневматического оружия. Было произведено не менее двух выстрелов, повреждены стекло и оконная рама. Хозяин квартиры в момент инцидента находился дома, но не пострадал.
Полиция приняла заявление, но расследование идёт медленно. Просмотр камеры наблюдения не дал результата, так как качество картинки не позволило увидеть никого с оружием в руках, а очевидцы на допросе рассказывали, что не видели в момент происшествия автомобилей во дворе, из которых велась стрельба.
А ночью 27 марта неизвестные стреляли в окна автомобиля на Некрасовском путепроводе. По словам 37-летнего владельца пострадавшей «Тойоты Аква», стреляли из автомобиля BMW, который опережал «Акву» в соседней полосе попутного движения. Из автомобиля произвели выстрел в сторону водителя, к счастью, обошлось без жертв. С водителем в салоне Toyota Aqua находилось два пассажира.
Водитель «Тойоты», пребывая в стрессе от покушения на свою жизнь, не успел разглядеть номер автомобиля, из салона которого велась стрельба. Полиция Первореченского района Владивостока проводит проверку по факту инцидента.
Ранее сообщалось, что злоумышленник стрелял по окнам квартиры на улице Карла Либкнехта в ночь с 11 на 12 марта, предположительно из окна офисного здания напротив. Официальной информации о задержании стрелка пока нет.