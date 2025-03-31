Неизвестные хулиганы стреляли по окнам квартиры и автомобиля во Владивостоке

Полиция приняла заявление, но расследование идёт медленно. Просмотр камеры наблюдения не дал результата, так как качество картинки не позволило увидеть никого с оружием в руках, а очевидцы на допросе рассказывали, что не видели в момент происшествия автомобилей во дворе, из которых велась стрельба.