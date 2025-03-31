Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь случаев сальмонеллеза выявили в Иркутской области

С начала года было проведено исследование 221 пробы на заболевания животных.

Источник: РИА "Новости"

Семь положительных результатов на сальмонеллез выявили в Иркутской области. С начала года Иркутский филиал ВНИИЗЖ отобрал и исследовал 221 пробу. Из них 33 на африканскую чуму свиней, 72 на болезнь Ньюкасла, 84 на высокопатогенный грипп птиц, две на гельминтозы рыб и 30 на сальмонеллез, пишет ИА IrkutskMedia.

Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, эпизоотическая ситуация находится на контроле в Приангарье. Своевременное выявление и локализация инфекционных и особо опасных заболеваний животных является основной задачей.

Меры проводятся в рамках госзадания для обеспечения эпизоотической безопасности региона. Особо опасных болезней животных на территории региона не выявлено.