Семь случаев сальмонеллеза выявили в Иркутской области

Семь положительных результатов на сальмонеллез выявили в Иркутской области. С начала года Иркутский филиал ВНИИЗЖ отобрал и исследовал 221 пробу. Из них 33 на африканскую чуму свиней, 72 на болезнь Ньюкасла, 84 на высокопатогенный грипп птиц, две на гельминтозы рыб и 30 на сальмонеллез, пишет ИА IrkutskMedia.
Как рассказали в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия, эпизоотическая ситуация находится на контроле в Приангарье. Своевременное выявление и локализация инфекционных и особо опасных заболеваний животных является основной задачей.
Меры проводятся в рамках госзадания для обеспечения эпизоотической безопасности региона. Особо опасных болезней животных на территории региона не выявлено.