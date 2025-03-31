Семь случаев сальмонеллеза выявили в Иркутской области

Семь положительных результатов на сальмонеллез выявили в Иркутской области. С начала года Иркутский филиал ВНИИЗЖ отобрал и исследовал 221 пробу. Из них 33 на африканскую чуму свиней, 72 на болезнь Ньюкасла, 84 на высокопатогенный грипп птиц, две на гельминтозы рыб и 30 на сальмонеллез, пишет ИА IrkutskMedia.