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Реестр ЗАГС озвучил самые редкие и популярные имена среди детей в Башкирии

Стали известны самые редкие и популярные имена детей, родившихся в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии подвели итоги по именам новорожденных за первые три месяца 2025 года. Данные опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.

Среди девочек наименее распространёнными оказались имена Румайса, Айзана, Данна, Тиана и Судаба. У мальчиков реже всего встречались имена Ният, Молик, Эльдан, Эмил и Фанис.

Напротив, чаще всего родители называли девочек Амелия, Амина, София, Эмилия и Ева. Лидерами среди мужских имен стали Амир, Эмир, Мирон, Тимур и Артем.

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