Реестр ЗАГС озвучил самые редкие и популярные имена среди детей в Башкирии

В Башкирии подвели итоги по именам новорожденных за первые три месяца 2025 года. Данные опубликовал информационно-аналитический портал Реестр ЗАГС.
Среди девочек наименее распространёнными оказались имена Румайса, Айзана, Данна, Тиана и Судаба. У мальчиков реже всего встречались имена Ният, Молик, Эльдан, Эмил и Фанис.
Напротив, чаще всего родители называли девочек Амелия, Амина, София, Эмилия и Ева. Лидерами среди мужских имен стали Амир, Эмир, Мирон, Тимур и Артем.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.