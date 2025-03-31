В Осинском районе поймали двух «чёрных» лесорубов

Лесничие обнаружили следы техники, пошли по ним и нашли место незаконной рубки. Лес был вырублен на площади 0,6 гектара. Было срублено 102 осины объёмом 116,8 кубометра. Там работали двое мужчин, которые пытались скрыться, но были задержаны.