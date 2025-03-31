В Осинском районе поймали двух «чёрных» лесорубов

При патрулировании в Осинском лесничестве было задержано двое мужчин, занимавшихся нелегальными рубками. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Лесничие обнаружили следы техники, пошли по ним и нашли место незаконной рубки. Лес был вырублен на площади 0,6 гектара. Было срублено 102 осины объёмом 116,8 кубометра. Там работали двое мужчин, которые пытались скрыться, но были задержаны.
На место прибыли сотрудники полиции, которым передали нелегальных заготовителей. Разрешений на вырубку леса у мужчин не было. Полицейские также изъяли технику, используемую для заготовки древесины.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.