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Иркутянин продавал несуществующие автозапчасти

Иркутянина будут судить за продажу несуществующих деталей для автомобилей.

Источник: Freepik

Иркутянина будут судить за продажу несуществующих деталей для автомобилей. Он обманул 10 человек, причинив ущерб на сумму около 137 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С января по декабрь 2024 года обвиняемый размещал в интернете объявления о продаже литых дисков для автомобильных колёс. Покупатели должны были внести полную предоплату. А поскольку самих дисков у обвиняемого не было, то товар желающие не получали.

Большинство пострадавших — из Алтайского края. После задержания иркутянин не отрицал своей причастности к преступлению и активно сотрудничал со следствием.

Дело передано в Иркутский районный суд для рассмотрения по существу.