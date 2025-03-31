В Краснодаре затопило новый подземный переход

Новый подземный переход на улице Красных Партизан в Краснодаре оказался подтопленным в результате обрушившегося на город дождя. Льет в краевой столице с вечера воскресенья, 30 марта.
На опубликованном в социальных сетях видео видно, что вода льет в подземный переход с потолка.
Кроме того, накануне вечером из-за огромных луж затопило несколько улиц. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Музыкальном микрорайоне. По сообщениям очевидцев, под воду ушли Одесская, Батуринская.
Вечером в воскресенье, 30 марта, из-за глубоких луж пришлось изменить маршруты трамваев №№ 6 и 7, 20 и 22. Временно ходил по другим улицам и автобус № 10.
В мэрии отчитались, что ночью в краевой столице дежурили 23 водооткачивающих машины и 17 мотопомп Службы спасения. На четырех улицах (Автомобильная/ Ростовское шоссе; Комарова; Дежнева/ Просторная и Дружная) воду уже откачали.
Непогода сохранится в Краснодаре до вечера понедельника 31 марта. В связи с осадками объявлено штормовое предупреждение.