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В Самарский районный суд доставили Екатерину Тархову

В Самаре рассматривают продление ареста Екатерине Тарховой.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре в районный суд доставили подозреваемую в убийстве своего дедушки и его жены Екатерину Тархову. В понедельник, 31 марта, рассмотрят прошение о продлении ареста задержанной.

— На вопросы журналистов Екатерина лишь отрицательно машет головой, подозреваемую уже завели в зал суда. Ей хотят продлить арест до 2 июня 2025 года, но девушка не согласна с данным решением, — сообщает корреспондент «КП-Самара» из суда.

Напомним, Екатерину Тархову подозревают в жестоком убийстве своего дедушки и его жены Натальи. По версии следствия, девушка совместно с сообщником расчленила родственников.