В Самарский районный суд доставили Екатерину Тархову

— На вопросы журналистов Екатерина лишь отрицательно машет головой, подозреваемую уже завели в зал суда. Ей хотят продлить арест до 2 июня 2025 года, но девушка не согласна с данным решением, — сообщает корреспондент «КП-Самара» из суда.