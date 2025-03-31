В Башкирии за взятки на 2,5 млн рублей осудят замначальника отдела полиции

С июня 2014 по апрель 2018 года высокопоставленный сотрудник полиции получал от предпринимателя взятки за покровительство по незаконному демонтажу трубопроводов. Деньги он получал как лично, так и через посредника, обеспечивая коммерсанту отсутствие проверок, и неизъятие спецтехники, а также ее возврат случае изъятия.
По данным пресс-службы следкома Башкортостана, всего экс-правоохранитель получил больше 2,5 млн рублей. Преступные факты выявили сотрудники подразделения собственной безопасности МВД. На недвижимость фигуранта суд наложил арест, материалы дела направили в суд.