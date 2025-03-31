В Перми ушла из жизни преподаватель музыкальной школы № 3 Мария Богушова

«Уход учителя всегда безвременный, сколько бы ему ни было лет. Что можно сказать в ответ на известный вопрос: “Почему?!”. К сожалению, так бывает. Мария Богушова иначе не могла. Я ни разу не слышал о том, чтобы она кого-то подставила или даже просто не выполнила своих обещаний. В тот последний перед каникулами рабочий день, 22 марта у неё хватило сил прийти домой, через некоторое время вызвать скорую и оставить открытой дверь для врачей, которые увезли её в больницу уже без сознания», — сообщил Пётр Куличкин.