В Перми ушла из жизни преподаватель музыкальной школы № 3 Мария Богушова

Преподаватель пермской музыкальной школы № 3 Мария Богушова ушла из жизни в возрасте 35 лет, сообщается в соцсетях образовательного учреждения.
Её жизнь оборвалась 23 марта. Женщине внезапно стало плохо вечером 22 марта после работы. Госпитализировали её уже без сознания.
«Это невосполнимая потеря для школы, для всех нас. Добрая, скромная, отзывчивая, в любой ситуации готова была прийти на помощь. Она никогда не унывала, даже если ей было тяжело. Мария Сергеевна работала в нашей школе с 2010 года. Всё это время она полностью отдавала себя работе. Участововала в проектной, концертно-конкурснойи творческой жизни школы. Учащиеся её класса неоднократно становились призёрами конкурсов различного уровня. С 2020 года руководила отделением оркестровых инструментов», — вспоминают её коллеги.
Пермский композитор, кандидат культурологии Петр Куличкин, рассказал на свой странице, что умершему преподавателю было всего 35 лет.
«Ещё в студенческие годы многие звали её по имени-отчеству — Мария Сергеевна. Для этого были все основания. Часто урок сольфеджио начинался с того, что меня в аудитории ждала лишь одна маленькая хрупкая девушка. Другие учащиеся были кто на больничном, кто на работе, кто на концерте. А она всегда приходила. Сольфеджио ей давалось нелегко, но она проявляла огромное, фантастическое упорство, буквально с самых первых занятий», — поделился он воспоминаниями.
Позже преподаватель и ученица подружились, неоднократно бывали друг у друга в гостях, собирались по разным поводам.
«Уход учителя всегда безвременный, сколько бы ему ни было лет. Что можно сказать в ответ на известный вопрос: “Почему?!”. К сожалению, так бывает. Мария Богушова иначе не могла. Я ни разу не слышал о том, чтобы она кого-то подставила или даже просто не выполнила своих обещаний. В тот последний перед каникулами рабочий день, 22 марта у неё хватило сил прийти домой, через некоторое время вызвать скорую и оставить открытой дверь для врачей, которые увезли её в больницу уже без сознания», — сообщил Пётр Куличкин.
Той же ночью, 23 марта, по словам композитора, она ушла в мир иной.
«В квартире остались флейта, антибиотики, флюорография и небольшая сумма денег на погашение ипотеки. Даже в этом она никого не подвела», — добавил он.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что в конце марта на 94 году жизни скончалась педагог Пермского хореографического училища, экс-ведущая солистка театра оперы и балета имени Чайковского Елена Быстрицкая.