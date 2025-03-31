9-летняя девочка украла энергетик и киндер в магазине в Новосибирске

Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» задержали в одном из магазинов на улице Кропоткина в Новосибирске 9-летнюю девочку. Сообщается, что она пыталась вынести без оплаты товаров на свыше чем 2,5 тысячи рублей.