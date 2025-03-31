9-летняя девочка украла энергетик и киндер в магазине в Новосибирске

Сотрудники агентства безопасности «Гвардия» задержали в одном из магазинов на улице Кропоткина в Новосибирске 9-летнюю девочку. Сообщается, что она пыталась вынести без оплаты товаров на свыше чем 2,5 тысячи рублей.
По данным пресс-службы организации, инцидент произошёл 29 марта 2025 года: девочка сложила в школьный рюкзак косметические маски, конфеты, энергетик, мягкую игрушку, зарядник для телефона, киндер.
«Бойцов ГБР задержанная долго водила за нос — называла неверный номер телефона бабушки и неправильный домашний адрес», — говорится в сообщении АБ «Гвардия».
Девочку передали сотрудникам полиции. Оказалось, что она не в первый раз попадается на краже.