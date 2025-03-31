Жене экс-замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко отказали в снятии ареста со счетов

Жене экс-заместителя главы главного управления МЧС по Краснодарскому краю отказали в снятии ареста со счетов. Имущество Сергея Симоненко, его жены Светланы Симоненко, дочери и зятя арестовали в июле 2024 года. Генпрокуратура РФ обращалась с иском в суд о взыскании активов, принадлежащих семье, в доход РФ.
Светлана Симоненко обратилась в суд в октябре 2024 года, чтобы снять арест со счетов. Она обосновала это необходимостью обеспечить приемлемые условия проживания семьи, в том числе внуков. Заявительница считает, что арест счетов не позволяет содержать несовершеннолетних в привычных и единственно приемлемых для них условиях.
Краснодарский краевой суд изучил доводы и не нашел оснований для снятия ареста. Третий апелляционный суд оставил решение без изменений. Светлана Симоненко попросила снять арест с принадлежащей ей недвижимости и в сентябре 2024 года. Но ей было отказано, пишет «Ъ».
Напомним, экс-заместителя главы МЧС Кубани заключили под стражу в июле 2024 года. Сергей Симоненко обвиняют в организации покушения на убийство и покушения на поджоги автомобилей.