Жене экс-замглавы МЧС Кубани Сергея Симоненко отказали в снятии ареста со счетов

Светлана Симоненко обратилась в суд в октябре 2024 года, чтобы снять арест со счетов. Она обосновала это необходимостью обеспечить приемлемые условия проживания семьи, в том числе внуков. Заявительница считает, что арест счетов не позволяет содержать несовершеннолетних в привычных и единственно приемлемых для них условиях.