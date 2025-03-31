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В Татарстане директора Роскадастра обвиняют в хищении 1,5 миллиона рублей

Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане директора Роскадастра и его заместителя обвиняют в хищении 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество», сообщает УФСБ России по республике.

По версии следствия, обвиняемые организовали схему хищения бюджетных денег за счет ежемесячного начисления дополнительных премий работникам татарстанского филиала. Сами сотрудники эти выплаты не получали. Сумма ущерба оценивается в более чем 1,5 миллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Напомним, в Казани перед судом предстали экс-сотрудники ЗАГСа Татарстана. Их обвиняют в мошенничестве и превышении полномочий.