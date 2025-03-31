В Татарстане директора Роскадастра обвиняют в хищении 1,5 миллиона рублей

По версии следствия, обвиняемые организовали схему хищения бюджетных денег за счет ежемесячного начисления дополнительных премий работникам татарстанского филиала. Сами сотрудники эти выплаты не получали. Сумма ущерба оценивается в более чем 1,5 миллиона рублей. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.