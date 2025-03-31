Доступ к крипте мужа стоил комсомольчанке 1,2 миллиона рублей

В Комсомольске-на-Амуре 46-летний местный житель обратился в полицию после того, как его супруга стала жертвой кибермошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
В результате преступных действий супруги потеряли 1 миллион 280 тысяч рублей.
Как выяснили сотрудники полиции, мужчина с 2020 года занимался криптовалютной торговлей на легальной бирже. За четыре года ему удалось накопить значительную сумму на виртуальном счете. В начале 2025 года он передал доступ к своему криптокошельку супруге, которая захотела вывести часть прибыли. Однако женщина не смогла разобраться с системой и решила обратиться за помощью в соцсетях.
Через некоторое время с комсомольчанкой связался неизвестный, представившийся опытным брокером. Он пообещал помочь с выводом средств, отправил ей ссылку на специальную программу и подробно объяснил, что нужно сделать. Доверившись незнакомцу, женщина зашла в биржевое приложение, запустила файл и ввела секретный код, который пришел ей в СМС. Сразу после этого произошел автоматический выход из аккаунта, а криптовалюта была моментально выведена на счета мошенников.
Осознав, что что-то пошло не так, женщина рассказала обо всем супругу. Тот попытался связаться с «брокером», но обнаружил, что его номер заблокирован. Тогда мужчина обратился в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия для установления преступников.
Правоохранители напоминают:
Не передавайте личные данные и пароли незнакомцам, даже если они представляются экспертами.
Не устанавливайте программы и не переходите по ссылкам, полученным от непроверенных источников.
Внимательно проверяйте адреса сайтов — мошенники часто подменяют их, меняя всего одну букву или символ.
Если вы стали жертвой кибермошенников, немедленно обращайтесь в полицию.