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Доступ к крипте мужа стоил комсомольчанке 1,2 миллиона рублей

Женщина доверилась «брокерам»-кибермошенникам и потеряла накопления мужа на легальной бирже.

Источник: AP 2024

В Комсомольске-на-Амуре 46-летний местный житель обратился в полицию после того, как его супруга стала жертвой кибермошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В результате преступных действий супруги потеряли 1 миллион 280 тысяч рублей.

Как выяснили сотрудники полиции, мужчина с 2020 года занимался криптовалютной торговлей на легальной бирже. За четыре года ему удалось накопить значительную сумму на виртуальном счете. В начале 2025 года он передал доступ к своему криптокошельку супруге, которая захотела вывести часть прибыли. Однако женщина не смогла разобраться с системой и решила обратиться за помощью в соцсетях.

Через некоторое время с комсомольчанкой связался неизвестный, представившийся опытным брокером. Он пообещал помочь с выводом средств, отправил ей ссылку на специальную программу и подробно объяснил, что нужно сделать. Доверившись незнакомцу, женщина зашла в биржевое приложение, запустила файл и ввела секретный код, который пришел ей в СМС. Сразу после этого произошел автоматический выход из аккаунта, а криптовалюта была моментально выведена на счета мошенников.

Осознав, что что-то пошло не так, женщина рассказала обо всем супругу. Тот попытался связаться с «брокером», но обнаружил, что его номер заблокирован. Тогда мужчина обратился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Полицейские ведут оперативно-розыскные мероприятия для установления преступников.

Правоохранители напоминают:

Не передавайте личные данные и пароли незнакомцам, даже если они представляются экспертами.

Не устанавливайте программы и не переходите по ссылкам, полученным от непроверенных источников.

Внимательно проверяйте адреса сайтов — мошенники часто подменяют их, меняя всего одну букву или символ.

Если вы стали жертвой кибермошенников, немедленно обращайтесь в полицию.