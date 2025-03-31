Доступ к крипте мужа стоил комсомольчанке 1,2 миллиона рублей

Через некоторое время с комсомольчанкой связался неизвестный, представившийся опытным брокером. Он пообещал помочь с выводом средств, отправил ей ссылку на специальную программу и подробно объяснил, что нужно сделать. Доверившись незнакомцу, женщина зашла в биржевое приложение, запустила файл и ввела секретный код, который пришел ей в СМС. Сразу после этого произошел автоматический выход из аккаунта, а криптовалюта была моментально выведена на счета мошенников.