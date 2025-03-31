Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя

Губернатор подчеркнул, что за валом таких фейковых сообщений обычно стоят спецслужбы Украины, которые стремятся создать панику и осложнить работу государственных учреждений. Развожаев напомнил, что что за подобное «минирование» можно получить до 5 лет лишения свободы.