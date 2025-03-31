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Массовые звонки о минировании поступают в школы и больницы Севастополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар — РИА Новости Крым. Массовые звонки о минировании поступают в различные учреждения Севастополя в понедельник. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Сегодня на электронные почты Правительства Севастополя, объектов образования, здравоохранения, культуры и других официальных учреждений Севастополя поступают письма о минировании. Специальные службы проводят проверку согласно всем необходимым инструкциям», — говорится в сообщении.

Губернатор подчеркнул, что за валом таких фейковых сообщений обычно стоят спецслужбы Украины, которые стремятся создать панику и осложнить работу государственных учреждений. Развожаев напомнил, что что за подобное «минирование» можно получить до 5 лет лишения свободы.

12 марта в Севастополе также принимали массовые звонки о минировании госучреждений, соцобъектов и торговых центров.