На Кубани возбудили дело после того, как от удара током погиб подросток, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
Напомним, вечером 30 марта на железнодорожной станции Ея в станице Новопокровской Краснодарского края молодой человек 2004 года и мальчик 2007 года рождения забрались на вагон-цистерну грузового поезда.
В результате подросток получил смертельный удар током, второго парня с ожогами доставили в больницу.
«Следователем назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — написали в ведомстве.
Ранее мы писали, на Кубани подросток забрался на грузовой вагон поезда и получил удар током. Несчастный случай произошел в Крыловском районе. По предварительным данным, 13-летний подросток коснулся контактной сети. На место происшествия приехала бригада скорой помощи.