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На Кубани возбудили дело после того, как от удара током погиб подросток

На станции Ея подросток погиб от удара током.

На Кубани возбудили дело после того, как от удара током погиб подросток, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Напомним, вечером 30 марта на железнодорожной станции Ея в станице Новопокровской Краснодарского края молодой человек 2004 года и мальчик 2007 года рождения забрались на вагон-цистерну грузового поезда.

В результате подросток получил смертельный удар током, второго парня с ожогами доставили в больницу.

«Следователем назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — написали в ведомстве.

Ранее мы писали, на Кубани подросток забрался на грузовой вагон поезда и получил удар током. Несчастный случай произошел в Крыловском районе. По предварительным данным, 13-летний подросток коснулся контактной сети. На место происшествия приехала бригада скорой помощи.