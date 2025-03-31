«Водитель был без очков и свою вину не признал». СК назвал виновного в жестком ДТП рейсового автобуса с фурой в Минске с полусотней пострадавших

Стали известны все обстоятельства жесткого дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и большегруза, произошедшего в Минске. Детали аварии, случившейся в апреле прошлого года, раскрыли в Следственном комитете.
ДТП с более чем полусотней пострадавших произошло 16 апреля 2024-го на 14-м километре трассы М-4 в пределах белорусской столицы. Изначально было установлено, что в дневное время 56-летний водитель городского рейсового автобуса из-за невнимательности съехал в полосу разгона справа, где столкнулся со стоявшей фурой «Вольво».
При столкновении пострадал 51 пассажир автобуса, в том числе девять человек получили тяжкие травмы.
Следователи установили, что водителем автобуса был нарушен целый ряд пунктов ПДД. Например, автобусом мужчина управлял без очков, хотя в медсправке у него была соответствующая отметка. Позже водитель признался, что всегда водил ТС без очков, несмотря на плохое зрение. Также установлено, что водительское удостоверение водителем было получено более 37 лет назад.
Проведя в рамках уголовного дела свыше 150 экспертных исследований и допросив около 60 человек, следователи собрали неопровержимые доказательства вины водителя автобуса. Ему инкриминируют нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений (ч.2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси).
— Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал, сообщив, что не помнит обстоятельств произошедшего, — прокомментировали в пресс-службе.
Кроме того, «Минсктрансу» внесли представление об устранении недостатков трудовой дисциплины, рекомендовав усилить контроль за качеством пассажироперевозок.
Еще водитель квадроцикла погиб под Смолевичами, врезавшись в металлические ворота.