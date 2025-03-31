«Водитель был без очков и свою вину не признал». СК назвал виновного в жестком ДТП рейсового автобуса с фурой в Минске с полусотней пострадавших

Следователи установили, что водителем автобуса был нарушен целый ряд пунктов ПДД. Например, автобусом мужчина управлял без очков, хотя в медсправке у него была соответствующая отметка. Позже водитель признался, что всегда водил ТС без очков, несмотря на плохое зрение. Также установлено, что водительское удостоверение водителем было получено более 37 лет назад.