В Ростовской области во время рыбалки утонул 47-летний мужчина

В Волгодонском районе Ростовской области утонул 47-летний рыбак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
По данным ведомства, сначала тревогу забила жена мужчины. Она обратилась за помощью, когда супруг перестал выходить на связь. Спустя сутки поисков, 29 марта, тело погибшего нашли в реке Дон, недалеко от Каргальских дач.
Напомним, два похожих случая ранее произошли в хуторе Филипповском и на реке Тузлов в хуторе Крюково.
Жителям Дона напоминают: на водоемах нужно быть внимательными и осторожными. Лучше не выходить на лодках в дождливую или ветреную погоду. Рыбакам советуют всегда сообщать близким о месте рыбалки, а также о времени своего возвращения.