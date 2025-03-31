Суд продлил арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Тархова до 2 июня

Позднее были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых Екатерина выносит бочку из его квартиры. По одной из версий, внучка расчленила бабушку и дедушку и постепенно выносила фрагменты тел из дома, увозя их на такси. При этом в Следственного комитета (СК) России сообщили, что женщина приобретала предметы для сокрытия убийства своего дедушки, среди них — канистры с химическим средством и пластиковые емкости.