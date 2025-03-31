Суд продлил арест обвиняемой в убийстве экс-мэра Самары Тархова до 2 июня

Следователь заявил, что проводимые по делу судебные экспертизы не завершены, и ходатайствовал о продлении заключения под стражей.
О том, что экс-мэр Самары и его жена Наталья были застрелены, сообщалось 5 февраля. По данным следствия, они погибли около месяца назад — именно тогда, согласно камерам видеонаблюдения в подъезде дома, их заметили в последний раз. Вскоре по подозрению в убийстве была арестована на два месяца внучка бывшего градоначальника.
Позднее были опубликованы кадры с камеры видеонаблюдения, на которых Екатерина выносит бочку из его квартиры. По одной из версий, внучка расчленила бабушку и дедушку и постепенно выносила фрагменты тел из дома, увозя их на такси. При этом в Следственного комитета (СК) России сообщили, что женщина приобретала предметы для сокрытия убийства своего дедушки, среди них — канистры с химическим средством и пластиковые емкости.