Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске разыскивают страдающего от потери памяти 70-летнего пенсионера

Родственники омича не могут найти его с минувшей субботы.

Источник: Комсомольская правда

В Омске ищут 70-летнего Александра Шеломенцева, поиски которого ведутся с 29 марта. Пенсионер страдает от потери памяти и может нуждаться в помощи врачей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Приметы: на вид 65−70 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, прямые темные волосы.

Был одет в черную вязаную шапку, кофту синего цвета, черную куртку и черные зимние сапоги.

Особые приметы: татуировка на запястье левой руки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 79−20−72, 8−999−453−64−10 или 102.