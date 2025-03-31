В Омске разыскивают страдающего от потери памяти 70-летнего пенсионера

В Омске ищут 70-летнего Александра Шеломенцева, поиски которого ведутся с 29 марта. Пенсионер страдает от потери памяти и может нуждаться в помощи врачей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Приметы: на вид 65−70 лет, рост 170 сантиметров, телосложение худощавое, прямые темные волосы.
Был одет в черную вязаную шапку, кофту синего цвета, черную куртку и черные зимние сапоги.
Особые приметы: татуировка на запястье левой руки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 79−20−72, 8−999−453−64−10 или 102.