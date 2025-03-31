В Волгограде расследовали гибель детей при пожаре

Следственные органы Волгограда завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в причинении смерти по неосторожности. Поводом стало ЧП с трагическими последствиями — в результате пожара в квартире погибли трое малолетних детей и пожилая женщина.
Как установило следствие, трагедия произошла 25 января 2025 года в Тракторозаводском районе. Обвиняемая оставила двоих детей 4 и 5 лет под присмотром своей 78-летней матери. По данным расследования, дети нашли оставленную без присмотра зажигалку, что привело к возгоранию на втором ярусе кровати, где они играли.
Пенсионерка и дети не смогли выбраться из охваченной огнем квартиры. Экспертиза подтвердила, что смерть наступила от отравления угарным газом. Следствие считает, что трагедии можно было избежать при более ответственном отношении к хранению опасных предметов.
Дело с утвержденным обвинительным заключением направляется в суд. Обвиняемой грозит до 4 лет лишения свободы.