В Волгограде расследовали гибель детей при пожаре

Как установило следствие, трагедия произошла 25 января 2025 года в Тракторозаводском районе. Обвиняемая оставила двоих детей 4 и 5 лет под присмотром своей 78-летней матери. По данным расследования, дети нашли оставленную без присмотра зажигалку, что привело к возгоранию на втором ярусе кровати, где они играли.