В Хабаровске полиция раскрыла кражу денег из банкомата

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 40 тысяч рублей из банкомата в одном из торговых центров города. Инцидент произошел, когда местный житель попытался внести наличные на свой счет через банкомат. Не дождавшись завершения операции, мужчина ушел, оставив деньги в приемном лотке. В этот момент к устройству подошел 41-летний хабаровчанин, который заметил купюры и похитил их. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.