В Хабаровске полиция раскрыла кражу денег из банкомата

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении 40 тысяч рублей из банкомата в одном из торговых центров города. Инцидент произошел, когда местный житель попытался внести наличные на свой счет через банкомат. Не дождавшись завершения операции, мужчина ушел, оставив деньги в приемном лотке. В этот момент к устройству подошел 41-летний хабаровчанин, который заметил купюры и похитил их. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Когда потерпевший проверил баланс, то обнаружил, что средства не зачислены, и обратился в полицию. Оперативники отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску изучили записи камер видеонаблюдения и задержали подозреваемого. Как выяснилось, он ранее не привлекался к уголовной ответственности, а похищенные деньги успел потратить.
В счет возмещения ущерба у фигуранта изъяли телевизор. В его отношении заведено уголовное дело по статье «Кража», которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. Суд избрал меру пресечения — подписку о невыезде.