Премьер Мьянмы объявил недельный траур из-за землетрясения

28 марта в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Эпицентр располагался в 17 км от Мандалая — второго по величине города страны с населением 1,5 млн человек. В результате пострадали свыше 3,4 тыс. жителей, 300 человек считаются пропавшими без вести. Подземные толчки также ощущались в Таиланде, Бангладеш, Лаосе, Китае и Индии. В посольстве заявили, что информации о пострадавших россиянах нет.