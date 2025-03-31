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Суд в Самаре оставил внучку убитого экс-мэра В. Тархова в СИЗО еще на 2 месяца

31 марта в областной столице состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу об убийстве бывшего мэра города Виктора Тархова и его супруги.

Обвиняемая и внучка убитых Екатерина почти 2 месяца находится в следственном изоляторе. 18 февраля состоялся первый суд, на котором судья отказал защите в изменении меры пресечения на домашний арест. А уже 28-го февраля девушка подписала признательные показания.

31 марта состоялось второе судебное заседание по нашумевшему уголовному делу. В этот раз суд рассматривал ходатайства следователей о продлении ареста Екатерины Тарховой (Бельской).

«Срок содержания под стражей продлен на 2 месяца до 2 июня 2025 года», — уточнили в пресс-службе Следственного комитета Самарской области.

Расследование уголовного дела продолжается. В данный момент, как отметили в региональном Следкоме, специалисты проводят сразу несколько судебных экспертиз, что закрепить доказательную базу. Теперь, согласно решению суда, у них на это есть еще 2 месяца.