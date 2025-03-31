«Каждый раз угрожал убийством». Минчанина будут судить за истязания жены

Фигурантом уголовного дела стал 34-летний ранее неоднократно судимый житель Минска. Было установлено, что с сентября по декабрь 2024-го мужчина истязал свою жену. Он избивал ее руками, ногами, металлической вешалкой и стеклянной бутылкой из-под водки. Однажды истязатель выстриг жене клок волос, а потом еще ударил ее ножницами, удар пришелся в руку, так как жертва успела прикрыть голову.