«Каждый раз угрожал убийством». Минчанина будут судить за истязания жены

Минчанин пойдет под суд за истязание жены и угрозу ей убийством, сообщает агентство «Минск-Новости».
Фигурантом уголовного дела стал 34-летний ранее неоднократно судимый житель Минска. Было установлено, что с сентября по декабрь 2024-го мужчина истязал свою жену. Он избивал ее руками, ногами, металлической вешалкой и стеклянной бутылкой из-под водки. Однажды истязатель выстриг жене клок волос, а потом еще ударил ее ножницами, удар пришелся в руку, так как жертва успела прикрыть голову.
При этом сама потерпевшая так сильно боялась мужа, что ни разу не позвонила в милицию, а в больнице, куда попадала с травмами, рассказывала о бытовых травмах: от случайного пореза до падения с электросамоката.
В декабре избитая вновь мужем женщина выбежала на улицу, где ей встретился участковый инспектор милиции. Тут уже она написала заявление о побоях.
Известно, что ранее домашний тиран уже семь раз привлекался к уголовной ответственности, а судимости у него были сняты и погашены. Следователи установили четыре факта причинения им телесных повреждений супруге. Каждый раз, избивая жену, минчанин грозился, что убьет ее.
Фигуранту инкриминируют угрозу убийством, причинение тяжких телесных повреждений и истязание (ст. 186, ч.1 ст. 154 Уголовного кодекса Беларуси). Свою вину он признал частично. До суда истязатель помещен под стражу.
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