Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену

По данным ведомства, 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре оказал финансовую помощь Украине, чтобы ВСУ и воинские формирования, входящие в их состав, приобрели оружие и боеприпасы для применения против Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.