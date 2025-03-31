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Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили за госизмену

Житель Комсомольска-на-Амуре получил 13 лет за госизмену.

Источник: AP 2024

ХАБАРОВСК, 31 мар — РИА Новости. Житель Комсомольска-на-Амуре осужден на 13 лет за государственную измену, сообщает управление ФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре оказал финансовую помощь Украине, чтобы ВСУ и воинские формирования, входящие в их состав, приобрели оружие и боеприпасы для применения против Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции. Было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

«По окончании расследования материалы уголовного дела переданы в Хабаровский краевой суд, где комсомольчанин 27 марта был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.