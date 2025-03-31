Вынесен приговор свердловчанину, который заживо похоронил знакомую

Мужчина ударил гостью по голове, в результате чего она потеряла равновесие и упала в подпол. Агрессивный хозяин спустился туда тоже и жестоко избил женщину руками, ногами и кочергой — всего было нанесено не менее 50 ударов. После этого мужчина ушел спать. Проснувшись утром и обнаружив свою жертву в бессознательном состоянии, он отнес ее на соседний участок, где выкопал яму и закопал ее.