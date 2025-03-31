Вынесен приговор свердловчанину, который заживо похоронил знакомую

В Тавде вынесли приговор местному жителю, который жестоко расправился со своей знакомой. Мужчина проведет 12 лет в исправительной колонии особого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Преступление было совершено в начале июля 2024 года. Мужчина 1971 года рождения на застолье у знакомых познакомился с женщиной. Затем он пригласил ее к себе домой, где пара продолжила распивать спиртное. Но мужчину разозлило, что его новая приятельница пытается приготовить немытый картофель, и возник конфликт.
Мужчина ударил гостью по голове, в результате чего она потеряла равновесие и упала в подпол. Агрессивный хозяин спустился туда тоже и жестоко избил женщину руками, ногами и кочергой — всего было нанесено не менее 50 ударов. После этого мужчина ушел спать. Проснувшись утром и обнаружив свою жертву в бессознательном состоянии, он отнес ее на соседний участок, где выкопал яму и закопал ее.
«Смерть потерпевшей наступила вследствие механической асфиксии от закрытия верхних дыхательных путей инородными массами, по характеру сходными с песком, грунтом и землей», — говорится в сообщении прокуратуры. То есть, по сути, мужчина заживо похоронил свою знакомую. Через некоторое время, чтобы скрыть улики, он выкопал тело и перезахоронил его уже в собственном огороде.