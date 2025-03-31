Выскочил на 5 минут. Нашли тело загадочно пропавшего мужчины с тату «Цезарь»

Поиски продолжались почти четыре месяца. За это время мама Игоря даже обращалась к эстрасенсам — по информации «КП-Пермь», большинство из них сходилось во мнении, что молодой человек добровольно ушёл из жизни. Его тётя в разговоре с изданием настаивала, что парень живёт в Перми один, не имеет проблем с алкоголем или наркотиками, у него много друзей, которые не понимают, что могло случиться.