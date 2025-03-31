Выскочил на 5 минут. Нашли тело загадочно пропавшего мужчины с тату «Цезарь»

2 декабря 2024 года в Кунгурском округе Пермского края загадочно пропал 24-летний Игорь Расторгуев — в одной футболке он вышел из дома покурить и бесследно исчез. Спустя четыре месяца поисков нашли его тело — причём совсем рядом с домом. Подробнее о трагической гибели молодого мужчины — в материале сайта perm.aif.ru.
Вышел покурить.
Игорь Расторгуев родился 7 февраля 2000 года. Судя по соцсетям молодого человека, он окончил Кунгурский автотранспортный колледж, а затем отслужил в армии и поступил в Пермский государственный аграрно-технологический университет (с неплохими, кстати, вступительными баллами) — учился на направлении «Землеустройство и кадастры» на заочном отделении.
Трудился Игорь по специальности, полученной в колледже — в сфере дорожного строительства. Какое-то время был зарегистрирован как ИП, работал в строительной фирме из ХМАО. В последнее время, как рассказывала «КП-Пермь» его тётя Елена, парень жил в Перми.
По словам родственницы Игоря, 2 декабря 2024 года он приехал навестить маму в посёлок станции Ергач в Кунгурском округе. По данным источников perm.aif.ru, вечером между женщиной и её сыном могла произойти ссора, однако тётя заверила «КП-Пермь», что ничего подобного не было.
Около 20:00 молодой человек сказал, что сходит покурить, взял сигареты и спички и вышел из квартиры, не надев даже куртки — в штанах, сапогах и футболке. Больше живым Игоря Расторгуева никто не видел.
Поисковики и экстрасенсы.
По данным «КП-Пермь», уже в вечер пропажи молодого человека на его поиски вышли жители посёлка и обыскали окрестности дома на улице Новой, где живёт его мама. На следующий день женщина написала заявление о пропаже участковому.
Поисками пропавшего занялись не только правоохранительные органы и экстренные службы, но и множество волонтёров: поисковые отряды имени Ирины Бухановой, «ПрикамьеПоиск», «Регион59 — поиск пропавших людей» и «Лиза Алерт». В ориентировках указывали, что Игорь был без верхней одежды: кирзовые сапоги, спортивные штаны и футболка цвета хаки. Также в качестве особых примет упоминались татуировки — зверь на правом предплечье и надпись «Цезарь» на запястье.
Поиски продолжались почти четыре месяца. За это время мама Игоря даже обращалась к эстрасенсам — по информации «КП-Пермь», большинство из них сходилось во мнении, что молодой человек добровольно ушёл из жизни. Его тётя в разговоре с изданием настаивала, что парень живёт в Перми один, не имеет проблем с алкоголем или наркотиками, у него много друзей, которые не понимают, что могло случиться.
О завершении поисков объявили 29 марта 2025 года, когда Игоря нашли мёртвым.
Нашли рядом с домом.
Как рассказали perm.aif.ru в Поисково-спасательной службе Кунгурского муниципального округа, 29 марта группа оперативного реагирования искала пропавшего днём ранее рыбака Ивана Ёлтышева. Спасатели осматривали русло реки Бабки в нескольких километрах ниже по течению посёлка Ергач, когда из самого посёлка поступил сигнал об обнаружении тела другого мужчины.
Помощь спасателей в Ергаче в итоге не понадобилась — тело достали из воды ещё до их приезда. По данным источника perm.aif.ru, его нашли совсем рядом с домом мамы Игоря Расторгуева, откуда он вышел почти четыре месяца назад и где его в тот же вечер искали односельчане. Через несколько месяцев тело всплыло само.
В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили perm.aif.ru, что в Ергаче нашли молодого человека, числящегося пропавшим. Причины его гибели пока неизвестны — их выяснением занимаются правоохранительные органы. В СУ СК РФ по Пермскому краю perm.aif.ru сообщили, что следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.
По данным perm.aif.ru, похороны Игоря Расторгуева пройдут 2 апреля.
70-летний рыбак Иван Ёлтышев, которого искали кунгурские спасатели в день обнаружения тела Игоря Расторгуева, до сих пор не найден. В Кунгурском округе также продолжаются поиски тела Игоря Плашкина, утонувшего 30 марта на глазах у соседей. Подробнее — в материале perm.aif.ru.