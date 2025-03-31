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Три пассажира пострадали в ДТП с участием маршрутки Т-65 в Нижнем Новгороде

Авария произошла на улице Чаадаева.

Источник: Ni Mash

Три человека пострадали в результате столкновения маршрутки Т-65 с легковым автомобилем в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария случилась утром 31 марта на улице Чаадаева. Три пассажира маршрутки получили травмы средней степени тяжести. Их отвезли в больницу. По информации телеграм-канала Ni Mash, в момент ДТП в салоне автобуса находилось 12 человек.

В надзорном ведомстве устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Ранее мы писали, что глава Сокольского округа Александр Созонов получил в ДТП ушибы и ссадины. Авария с участием двух иномарок случилась под Городцом 24 марта.