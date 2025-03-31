Подростки отравились лекарствами в Петербурге. Двое в реанимации

Бригада скорой увезла 18-летнего жителя областного посёлка Ульяновка от дома № 26−28 на улице Черняховского, где накануне вечером в воскресенье собралась толпа подростков. В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе ему диагностировали отравление лекарственными препаратами и поместили в отделение токсикологии.
Позже выяснилось, что плохо стало не только ему. Тем же вечером в детскую больницу имени Филатова с отравлением медикаментами поступили 15-летний житель Ленобласти и две петербурженки 15 и 16 лет. Состояние юноши и младшей из девушек медики оценили как тяжёлое и поместили обоих в реанимацию.
«Предварительно установлено, что все четверо отдыхали в одной компании во дворе дома на улице Черняховского. Полиция устанавливает, каким способом медицинские препараты оказались в доступе у подростков», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.