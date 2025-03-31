Подростки отравились лекарствами в Петербурге. Двое в реанимации

Позже выяснилось, что плохо стало не только ему. Тем же вечером в детскую больницу имени Филатова с отравлением медикаментами поступили 15-летний житель Ленобласти и две петербурженки 15 и 16 лет. Состояние юноши и младшей из девушек медики оценили как тяжёлое и поместили обоих в реанимацию.