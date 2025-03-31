В Воронеже за день сбили двух несовершеннолетних на электросамокатах

Примерно в 14.10 на улице Цюрупы, по предварительным данным дорожной полиции, 54-летний водитель «Хендэ Санта Фе», следовавший по улице Степана Разина со стороны набережной Массалитинова в направлении улицы Сакко и Ванцетти, при повороте направо сбил 14-летнего подростка на электросамокате, который передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу.