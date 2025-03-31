В Воронеже за день сбили двух несовершеннолетних на электросамокатах

В Воронеже за 30 марта в ДТП пострадали двое несовершеннолетних водителей электросамокатов.
Примерно в 14.10 на улице Цюрупы, по предварительным данным дорожной полиции, 54-летний водитель «Хендэ Санта Фе», следовавший по улице Степана Разина со стороны набережной Массалитинова в направлении улицы Сакко и Ванцетти, при повороте направо сбил 14-летнего подростка на электросамокате, который передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу.
Аналогичное ДТП произошло в 16.55 на улице Фридриха Энгельса. 30-летний водитель «Хавал Джолион», выезжая с внутридворовой территории, сбил 13-летнего мальчика на электросамокате, который передвигался по нерегулируемому пешеходному переходу.
Оба несовершеннолетних водителя попали в больницу с травмами.