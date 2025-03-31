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В Слюдянке подростки на мотоцикле столкнулись с иномаркой

Девушка за рулем Mitsubishi Lancer Cedia не уступила дорогу мотоциклу RegulMoto.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянке двое подростков попали в больницу после ДТП. Как сообщает «Виаком» со ссылкой на Госавтоинспекцию города, в субботу вечером на улице Амбулаторной в Слюдянке произошла серьезная авария. 16-летний парень без водительских прав управлял мотоциклом RegulMoto, когда его транспортное средство столкнулось с Mitsubishi Lancer.

— Правоохранители выяснили, что девушка за рулем Mitsubishi Lancer Cedia двигалась по дворовой территории и не уступила дорогу мотоциклу, который приближался справа, — пишут в информационном агентстве.

В момент аварии юный водитель был в защитном шлеме, а его пассажир-подросток ехал без средств защиты. Оба получили травмы и были экстренно госпитализированы.