Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Феодосии

Следственный комитет и прокуратура Крыма приступили к проверке обстоятельств, связанных с падением ребенка из окна многоквартирного дома в Феодосии, и оценки действий родителей по исполнению обязанностей по воспитанию.
Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел днем 30 марта. Ребенок придвинул стул к открытому окну, взобрался на подоконник и выпал из окна второго этажа. В этот момент его мама находилась в соседней комнате.
Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Его семья характеризуется положительно и не состоит на учете в органах профилактики.