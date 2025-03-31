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Трехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Феодосии

Правоохранители начали проверку обстоятельств падения ребенка из окна в Феодосии.

Источник: прокуратура Крыма/Tg

Следственный комитет и прокуратура Крыма приступили к проверке обстоятельств, связанных с падением ребенка из окна многоквартирного дома в Феодосии, и оценки действий родителей по исполнению обязанностей по воспитанию.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, инцидент произошел днем 30 марта. Ребенок придвинул стул к открытому окну, взобрался на подоконник и выпал из окна второго этажа. В этот момент его мама находилась в соседней комнате.

Сейчас мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии. Его семья характеризуется положительно и не состоит на учете в органах профилактики.