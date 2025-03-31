Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары заявила, что не хотела убивать его

«Тяжело осознавать, что я попала под влияние неправильных людей… Мне очень тяжело, что из-за этой ситуации, из-за этой компании я лишилась самого дорогого — своего сына. Я им занималась на протяжении всей своей жизни, особенно после тяжелого развода. Я не хотела убивать (Тархова и его супругу — ред.)», — сказала Екатерина Тархова в суде.