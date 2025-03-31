Какие громкие суды в 2025 году пройдут в Казахстане в открытом режиме

Пока рано делать выводы. В июне исполнится год, как действует закон, и нужно будет посмотреть на статистику. Думаю, будет много зарегистрированных случаев. Не нужно бояться цифр, потому что в первый год будет много обращений. Нужно смотреть на положительную динамику случаев привлечения к ответственности абьюзеров. Как это будет в дальнейшем сказываться и в целом на качество расследования, профилактическую работу и так далее. Но в любом случае это хороший сдерживающий фактор для тиранов.