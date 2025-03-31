Дальнобойщик найден мертвым в кабине фуры из Приморья на трассе Хабаровск — Чита

По данным полиции Амурской области, сообщение о происшествии поступило от местных жителей, заметивших стоящий тягач в отвороте дороги. Мимо проезжающие водители обратили внимание на подозрительный одинокий тягач с приморскими номерами и поспешили к нему, чтобы узнать, что случилось.