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Дальнобойщик найден мертвым в кабине фуры из Приморья на трассе Хабаровск — Чита

В понедельник, 31 марта, на трассе Хабаровск — Чита в кабине грузового тягача обнаружено тело водителя.

Синяя фура стояла одна на обочине дороги в районе 1577 километра, недалеко от поселка Завитинск.

По данным полиции Амурской области, сообщение о происшествии поступило от местных жителей, заметивших стоящий тягач в отвороте дороги. Мимо проезжающие водители обратили внимание на подозрительный одинокий тягач с приморскими номерами и поспешили к нему, чтобы узнать, что случилось.

«Очевидцы, заметив машину без груза, подошли к кабине и увидели тело мужчины. Предположительно, произошел суицид», — сообщается в заявлении правоохранителей.

На данный момент подробности происшествия пока не раскрыты. Сведения о пропавших водителях грузовых автомобилей в поисковых группах отсутствуют, а сотрудники правоохранительных органов Приморья также не получали информации о пропаже людей, связанных с грузоперевозками. Полиция продолжает проверку по факту происшествия.