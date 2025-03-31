Дальнобойщик найден мертвым в кабине фуры из Приморья на трассе Хабаровск — Чита

Синяя фура стояла одна на обочине дороги в районе 1577 километра, недалеко от поселка Завитинск.
По данным полиции Амурской области, сообщение о происшествии поступило от местных жителей, заметивших стоящий тягач в отвороте дороги. Мимо проезжающие водители обратили внимание на подозрительный одинокий тягач с приморскими номерами и поспешили к нему, чтобы узнать, что случилось.
«Очевидцы, заметив машину без груза, подошли к кабине и увидели тело мужчины. Предположительно, произошел суицид», — сообщается в заявлении правоохранителей.
На данный момент подробности происшествия пока не раскрыты. Сведения о пропавших водителях грузовых автомобилей в поисковых группах отсутствуют, а сотрудники правоохранительных органов Приморья также не получали информации о пропаже людей, связанных с грузоперевозками. Полиция продолжает проверку по факту происшествия.