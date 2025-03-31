Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве будут судить блогера, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Ахмед Алиасхабов), который пытался дать взятку сотруднику ДПС, чтобы избежать составления протокола о нетрезвой езде, предстанет перед судом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

«Перед судом предстанет Ахмед Алиасхабов, обвиняемый в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 26 февраля молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его задержали и затем арестовали. В ходе допроса Алиасхабов признал вину в полном объеме.

Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram*.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.