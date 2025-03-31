В Москве будут судить блогера, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС

По данным следствия, 26 февраля молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его задержали и затем арестовали. В ходе допроса Алиасхабов признал вину в полном объеме.