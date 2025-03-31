В Москве будут судить блогера, пытавшегося дать взятку сотруднику ДПС

«Перед судом предстанет Ахмед Алиасхабов, обвиняемый в покушении на дачу взятки должностному лицу (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По данным следствия, 26 февраля молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС в служебной машине за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его задержали и затем арестовали. В ходе допроса Алиасхабов признал вину в полном объеме.
Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.