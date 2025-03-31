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В Новосибирске оштрафовали экс-управляющую пансионатом «Рэмили»

28 марта 2025 года Октябрьский районный суд города Новосибирска вынес приговор Елене Наумовой, бывшей управляющей пансионатом для престарелых сети «Рэмили».

Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Она была признана виновной по статье 238 Уголовного кодекса Российской Федерации за оказание услуг, не соответствующих установленным стандартам безопасности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Суд установил, что, занимая должность управляющей филиалом пансионата «Рэмили» на улице Инская, 39, Наумова нарушала нормы пожарной безопасности, санитарные и медицинские требования, что создавало угрозу для здоровья и жизни пожилых людей, инвалидов и маломобильных граждан, находившихся в учреждении.

Суд назначил Наумовой штраф в размере 80 000 рублей, который она должна уплатить в доход государства. Штраф был рассрочен на 8 месяцев с ежемесячными платежами по 10 000 рублей. На данный момент приговор не вступил в законную силу.