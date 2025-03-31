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В Сочи возле жилого дома рухнула подпорная стена

В Центральном районе города-курорта обрушилась подпорная стена.

Источник: соцсети

В Сочи возле жилого дома рухнула подпорная стена.

Информация о том, что утром 31 марта на улице Тимирязева в Центральном районе города-курорта обрушилась подпорная стена, появилась в социальных сетях.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте работают сотрудники муниципальных служб.

Напомним, в феврале в Сочи оползень повредил газопровод и снес трехэтажный дом. Грязевые потоки повредили газовую трубу, повалили деревья, а трехэтажное здание оказалось на краю обрыва. По предварительной информации, дом не заселен, пострадавших в результате схода оползня не было.

Мы писали, после оползня судебные приставы запретили строительство многоэтажки в Сочи. Ограничение установили на участке по ул. Есауленко возле железнодорожной станции Мацеста в Хосте. Уточняется, что многоэтажная постройка стала представлять угрозу соседним зданиям.