В Сочи возле жилого дома рухнула подпорная стена.
Информация о том, что утром 31 марта на улице Тимирязева в Центральном районе города-курорта обрушилась подпорная стена, появилась в социальных сетях.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, на месте работают сотрудники муниципальных служб.
Напомним, в феврале в Сочи оползень повредил газопровод и снес трехэтажный дом. Грязевые потоки повредили газовую трубу, повалили деревья, а трехэтажное здание оказалось на краю обрыва. По предварительной информации, дом не заселен, пострадавших в результате схода оползня не было.
Мы писали, после оползня судебные приставы запретили строительство многоэтажки в Сочи. Ограничение установили на участке по ул. Есауленко возле железнодорожной станции Мацеста в Хосте. Уточняется, что многоэтажная постройка стала представлять угрозу соседним зданиям.