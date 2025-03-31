В Сочи возле жилого дома рухнула подпорная стена.

Напомним, в феврале в Сочи оползень повредил газопровод и снес трехэтажный дом. Грязевые потоки повредили газовую трубу, повалили деревья, а трехэтажное здание оказалось на краю обрыва. По предварительной информации, дом не заселен, пострадавших в результате схода оползня не было.